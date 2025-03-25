Более 70 занятий по электробезопасности проведут для школьников Подмосковья весной

Специалисты компании «Мособлэнерго» за март и апрель планируют провести свыше 70 занятий по электробезопасности для учащихся школ региона. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В частности, каждое производственное отделение предприятия организует по два интерактивных занятия. Ожидается, что в общей сложности уроки посетят около 1,5 тыс. учащихся.

В марте уроки провели в школах Чехова, Сергиева Посада, Мытищ. В их рамках ребятам рассказали об электробезопасности и энергосбережении, средствах индивидуальной защиты. Также школьникам подарили тематические плакаты и раскраски.

Компания проводит такие занятия с 2013 года. Ежегодно их посещают свыше 3 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о записи детей в первый класс. Она стартует в апреле.