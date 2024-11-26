Почти тысяча человек трудоустроились в ОЭЗ «Дубна» благодаря ярмаркам вакансий

Более 700 жителей Подмосковья нашли работу в особой экономической зоне «Дубна» благодаря ярмаркам вакансий, которые проводятся на ее территории. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ОЭЗ «Дубна» является самой крупной особой экономической зоной в Подмосковье: сегодня ее резидентами являются более 160 компаний, где трудоустроено свыше 9,1 тысячи человек. Один из инструментов подбора специалистов в ОЭЗ «Дубна» — ярмарки вакансий, ставшие уже традиционными», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в рамках таких мероприятий соискатели могут познакомиться с работодателями и найти работу рядом с домом. Кроме того, они предоставляют предприятиям найти квалифицированных специалистов. В ярмарке приняли участие АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, ГК «ПРОМТЕХ» и другие компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.