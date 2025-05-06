Более 700 человек посетили праздничную программу в ДК «Октябрь» в Подольске

В Подольске прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. В нем приняли участие свыше 700 человек, рассказали в администрации округа.

В рамках мероприятия провели мастер-класс по детскому рисунку, танцевально-интерактивную программу, театрализованное представление с участием зрителей, а также концерт. В нем приняли участие творческие коллективы Дворца культуры.

В завершение концертной программы прозвучала песня «День Победы». Каждый зритель поднялся со своего места, чтобы исполнить ее вместе с артистами.

Ранее сообщалось, что в Подольске на улицах разместили фотографии героев Великой Отечественной войны.