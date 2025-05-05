Фотографии героев Великой Отечественной войны украсили улицы Подольска

Фотографии героев Великой Отечественной войны и СВО украсили улицы и места массового посещения в Подольске. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

К примеру, в парке им. В. Талалихина открыли фотовыставку «Вехи героев». Она посвящена участникам Великой Отечественной войны и СВО из Подольска. В экспозиции представлено 35 портретов.

В сквере Поколений и на бульваре 65-летия Победы можно увидеть фотографии, на которых запечатлены события Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к празднованию 9 Мая.