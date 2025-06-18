Более 700 человек приняли участие в первенстве по легкой атлетике в Подольске

Первенство по легкой атлетике прошло на базе спортивного комплекса «Подолье» в Подольске. В мероприятии приняли участие более 700 человек со всего Подмосковья.

Всего этим летом в регионе планируется провести около 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске первенство длилось два дня. За победу в соревнованиях боролись юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Участникам нужно было продемонстрировать свои навыки в эстафетном беге, прыжках, метании копья и толкании ядра.

Подольск представляли воспитанники школ олимпийского резерва по легкой атлетике и спортивной школы «Лидер». По итогам соревнований спортсмены из Подольска заняли 16 призовых мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выступил на заседании по развитию адаптивного спорта.