Более 700 тыс. детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье с начала 2026 года
Профосмотры в Подмосковье с января прошли прошли более 700 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Более 700 тыс. детей прошли профилактические медицинские осмотры в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пройти такой медосмотр можно в поликлинике по месту прикрепления или в образовательном учреждении.
Результаты обследования загружаются в электронную медицинскую карту в личном кабинете на региональном портале Госуслуг. Родители могут ознакомиться с ними онлайн в любое время.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена. По его словам, это необходимо, чтобы отвечать всем запросам жителей.