Более 700 тыс. детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье с начала 2026 года

Более 700 тыс. детей прошли профилактические медицинские осмотры в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пройти такой медосмотр можно в поликлинике по месту прикрепления или в образовательном учреждении.

Результаты обследования загружаются в электронную медицинскую карту в личном кабинете на региональном портале Госуслуг. Родители могут ознакомиться с ними онлайн в любое время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена. По его словам, это необходимо, чтобы отвечать всем запросам жителей.