Более 700 земельных участков получили в аренду по упрощенной процедуре инвесторы Подмосковья
В Подмосковье инвесторы получили в аренду без торгов 728 участков земли
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье инвесторам передали в аренду без торгов 728 земельных участков. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Общая площадь этих участков составляет почти 29 тыс. га. Они расположены на территориях 48 округов региона.
На этих участках реализуют 172 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций свыше 430 млрд руб. Из них 61 предприятие уже ввели в эксплуатацию.
Землю по упрощенной процедуре предоставляют в рамках программы «272». Она реализуется в регионе с 2015 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по возведению в регионе новых логистических комплексов.