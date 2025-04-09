Более 700 земельных участков получили в аренду по упрощенной процедуре инвесторы Подмосковья

В Подмосковье инвесторам передали в аренду без торгов 728 земельных участков. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь этих участков составляет почти 29 тыс. га. Они расположены на территориях 48 округов региона.

На этих участках реализуют 172 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций свыше 430 млрд руб. Из них 61 предприятие уже ввели в эксплуатацию.

Землю по упрощенной процедуре предоставляют в рамках программы «272». Она реализуется в регионе с 2015 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по возведению в регионе новых логистических комплексов.