Более 72 тыс. детей отдохнут в летних лагерях на базе школ Подмосковья

В Подмосковье в этом году в лагерях, открытых при школах региона, отдохнут более 72 тыс. детей. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках этого летнего сезона в области на базе школ будет открыто 988 лагерей с дневным пребыванием. Первая смена в них стартует 9 июня и завершится 9 июля. Вторая смена пройдет с 14 июля по 11 августа, третья — с 28 июля по 25 августа.

«Мы постарались сделать отдых комфортным, доступным и интересным для каждого ребенка», — рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Ребят ждут профильные смены, экологические и патриотические программы, смены для детей с особыми образовательными потребностями, а также волонтерские, творческие, спортивные форматы.

Кроме того, практико-ориентированные смены и программы технической направленности откроют в центрах «IT-куб» и технопарках «Кванториум».

Подробная информация о работе пришкольных лагерей доступна на сайтах образовательных учреждений в разделе «Сведения об организации отдыха детей».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в Подмосковье в рамках обмена.