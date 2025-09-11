Более 73,5 тыс. человек прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с января этого года реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли более 73,5 тыс. жителей. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, этот показатель на 5,6 тыс. превысил результат за такой же период 2024 года.

Курс восстановительного лечения в регионе могут пройти жители, которые перенесли заболевания сердца и дыхательной системы, ЦНС, опорно-двигательного аппарата или какие-либо травмы. Она проводится бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

Пройти реабилитацию можно в одном из 19 специализированных отделений. Каждое из них оснащено самым современным медицинским оборудованием.

