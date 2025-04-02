Более 750 нарушений выявила лесная охрана Подмосковья с начала года

Подмосковная лесная охрана с начала текущего года зафиксировала 752 нарушения лесного законодательства. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Большинство зафиксированных нарушений были связаны с самовольным занятием лесных участков, несоблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. За указанный период в регионе выявили 249, 211 и 168 таких нарушений соответственно.

Специалисты лесной охраны патрулируют территории каждый день. Маршруты пролегают максимально близко к населенным пунктам и СНТ, а также вблизи мест проведения работ по охране, защите и восстановлению лесов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к прохождению пожароопасного периода.