Более 777 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Более 777 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в федеральном голосовании за объекты благоустройства. Итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области и Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Самыми активными участниками голосования стали жители Краснознаменска, Фрязино, Домодедово, Зарайска, Котельников, Бронниц, Орехово-Зуево.

По итогам голосования в Люберцах победил Красковский карьер — за него проголосовали 27,7 тыс. человек. В Подольске победителем стал Славянский бульвар, который поддержали 25,8 тыс. жителей. В Балашихе будут благоустроены Парковая улица и площадь перед Ледовым дворцом, за которые было отдано 14,3 тыс. голосов. Работы по благоустройству в округах стартуют в 2026 году.

Жителям помогали голосовать волонтеры. На протяжении практически двух месяцев они каждый день работали в общественных местах. В этом году трудились около 4 тыс. добровольцев. Благодаря их работе проголосовали свыше 200 тыс. человек. Наибольшее число участников привлекли в Подольске — около 23 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.