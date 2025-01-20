Более 8 тыс. малоинвазивных операций провели в подмосковном центре охраны материнства и детства

В 2024 году врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) провели более 8,2 тыс. малоинвазивных операций, годом ранее их число достигало 7,6 тыс. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, в детском хирургическом отделении врачи осуществили свыше 550 малоинвазивных операций при пороках развития толстой кишки, желчевыводящих путей и не только. В ведомстве уточнили, что такая форма хирургического вмешательства позволяет снизить стресс для пациентов и способствует более быстрому восстановлению.

«Такие операции представляют собой хирургические процедуры, при которых хирург использует небольшие инструменты и камеру для выполнения операции через небольшие надрезы вместо традиционного крупного разреза», — отметил заведующий отделением детской хирургии, главный внештатный детский хирург Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Владимир Трунов.

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