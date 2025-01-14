Более 80 человек приняли участие в акции «Елка желаний» в Детском клиническом центре имени Рошаля

Фото: [ ДКЦ им. Л. М. Рошаля ]

Благотворительная акция «Елка желаний», которая прошла в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, собрала более 80 участников, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В число участников мероприятия вошли представители власти, известные артисты и блогеры, именитые спортсмены и волонтеры.

К примеру, в акции поучаствовали телеведущая Ксения Собчак, певец Николай Басков, телеведущий Дмитрий Хрусталев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Главврач учреждения Татьяна Шаповаленко напомнила, что мероприятие было направлено на поддержку детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольных детей и детей из многодетных семей.

«От лица всего центра мы выражаем благодарность каждому неравнодушному человеку, который принял участие в этой благотворительной акции и подарил детям настоящее счастье и новогоднее чудо», — сказала она.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечты четырех детей.