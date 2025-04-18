Более 80 проектов техсуверенитета в отрасли химпрома заявили к реализации в Подмосковье

В Подмосковье заявили к реализации 81 проект технологического суверенитета в отрасли химической промышленности. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности в реализацию этих проектов будет инвестировано более 42 млрд руб. Запуск этих производств позволит создать в округах области около 5 тыс. рабочих мест.

В числе таких проектов — производство пластмассовых изделий, которое планирует запустить компания «Торговый Дом „Кудо“. В реализацию вложат 670 млн руб. инвестиций. Запуск запланирован на 2027 год.

В целом в Подмосковье реализуется свыше 410 проектов технологического суверенитета в самых разных отраслях промышленности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в запуске нового кабельного завода.