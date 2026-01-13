Более 80 тыс. человек посетили государственные музеи Подмосковья в период новогодних праздников

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги мероприятий, которые проходили в учреждениях культуры региона в период новогодних праздников.

В театрах Подмосковья во время каникул прошло свыше 340 мероприятий, которые посетили почти 43 тыс. человек. К примеру, областной театр драмы и комедии представил более 30 постановок, число зрителей которых составило 6,4 тыс. человек.

Государственные музеи Подмосковья посетили около 80,9 тыс. человек. Лидером по посещаемости стал «Новый Иерусалим», в котором побывали свыше 27 тыс. человек.

Множество мероприятий прошло и в областных библиотеках В общей сложности, учреждения в период праздников посетили 83 тыс. человек. Свыше 10 тыс. мероприятий провели в домах и дворцах культуры. Число посетителей составило более 600 тыс. человек.

В подмосковных парках провели два общеобластных мероприятия: «Новый год в Подмосковье» и «Рождество в Подмосковье». Также состоялся крупный фестиваль «Хрустальный лед». В его рамках отборочные этапы посетили более 29 тыс. человек. Постановки «Щелкунчик» в шести муниципалитетах посетили около 19 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что зимой в области проведут около 1 тыс. мероприятий.