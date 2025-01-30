Более 800 км автомобильных дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют около 860 км автомобильных дорог. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Также в планах на этот год — капремонт почти 46 км дорожного полотна, строительство как минимум 122 тыс. кв. м. тротуаров, ремонт трех сотен светофоров, оборудование более 35 км линий наружного освещения.

В министерстве подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который завершился в 2024 году. За прошлый год в его рамках в области отремонтировали почти 30 тыс. кв. м. автодорог и построили более 120 тыс. кв. м. тротуаров, оборудовали более 35 км линий освещения и привели в порядок 21 искусственное сооружение, отремонтировали 80 светофорных объектов и установили 194 новых. В целом за все время реализации нацпроекта в регионе отремонтировали около 6 тыс. км дорог.

В школах всех городских округов в прошлом году сформировали более 1,5 тыс. отрядов юных инспекторов движения. В их состав вошли свыше 28 тыс. школьников. Также за год провели более 62 тыс. мероприятий, нацеленных на обучение детей правилам безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок линии освещения на дорогах.