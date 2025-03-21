Более 800 специалистов городского хозяйства привлекли в Подмосковье с начала года
В сферу ЖКХ Подмосковья с начала года пришли работать более 800 человек
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала этого года в муниципальные бюджетные учреждения и управляющие организации пришли работать свыше 800 специалистов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, новые дворники, машинисты, водители, электромонтеры трудоустроились в учреждения Серпухова, Сергиева Посада, Истры, Орехово-Зуево, Пушкино и Черноголовки.
В том числе за последнюю неделю в отрасль пришли работать свыше 70 специалистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий региона после зимы.