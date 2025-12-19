Более 800 тыс. человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 817 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно заботиться о своем здоровье, в том числе и репродуктивном. В Московской области пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно в медучреждениях региона», — сказал заместитель редседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках обследования женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, цитологическое исследование, мужчины – получить консультацию уролога и не только. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
