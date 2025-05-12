Более 8,3 тыс. высокотехнологичных операций провели в Подмосковье с начала 2025 года

Специалисты медучреждений Подмосковья с начала 2025 года провели свыше 8,3 тыс. высокотехнологичных операций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель более чем на 11% превышает результат за аналогичный период 2024 года.

На территории Подмосковья подобные хирургические вмешательства проводят в 39 медучреждениях по 15 профилям, в том числе по онкологии и сердечно-сосудистой хирургии. Чаще всего пациентам проводят операции по установке кардиостимуляторов, удалению новообразований, эндопротезированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на текущий год запланирована закупка свыше 4,2 тыс. единиц нового оборудования для медучреждений.