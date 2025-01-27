Более 9 тыс. операций провели специалисты Московского областного онкодиспансера в 2024 году
В онкодиспансере Подмосковья за год провели свыше 9 тыс. операций
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В Московском областном онкодиспансере по итогам прошлого года провели более 9 тыс. операций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Во всех операционных учреждения установлены видео-эндохирургические стойки и электрохирургические аппараты. Использование этого оборудования позволяет проводить малотравматичные операции через маленькие проколы. Это имеет особое значение для пожилых пациентов.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев передал муниципалитетам Подмосковья почти 80 новых машин скорой медпомощи.