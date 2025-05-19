Более 9 тыс. тонн творога выпустили предприятия Подмосковья за первый квартал 2025 года

Подмосковные предприятия за первые три месяца текущего года произвели порядка 9,2 тыс. тонн творога. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«<…> регионом за три месяца произведено более 22,5% от общего объема продукции в Центральном федеральном округе и 7,5% в масштабах страны», — отметили в ведомстве.

Область является лидером по производству указанной продукции в ЦФО и России.

С января жители региона приобрели более 14,3 тыс. тонн творога. Это примерно 119 кг в день.

В регионе производят различные виды творога, в том числе мягкий, зерненый, с добавками.

Ранее в министерстве сообщили, что в области за квартал было произведено свыше 65 тыс. тонн сырокопченых колбас.