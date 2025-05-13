Жители Подмосковья за месяц купили почти 280 тонн сырокопченых колбас

Жители Подмосковья по итогам апреля купили около 277 тонн сырокопченых колбас. Спрос на указанный вид продукции в регионе вырос более чем на 7% по сравнению с мартом 2025-го, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем жители покупали свыше 9,2 тыс. тонн сырокопченых колбас в день. В числе наиболее популярных видов продукции — сервелат, салями, брауншвейгская.

Подмосковье является одним из лидеров в ЦФО по производству колбасных изделий — в области выпускают почти четверть от общего объема. За первые три месяца в регионе произвели более 65 тыс. тонн таких деликатесов. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Ранее в ведомстве сообщили, что жители региона за первый квартал этого года купили почти 20 тыс. тонн различных корнеплодов.