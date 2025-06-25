Более 9 тыс. звонков по «дачной амнистии» поступило в кол-центр БТИ Подмосковья с начала года
Кол-центр БТИ Подмосковья обработал 9,2 тыс. звонков по «дачной амнистии»
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В Подмосковье с начала текущего года в кол-центр БТИ Подмосковья поступило около 9,2 тыс. звонков по вопросам «дачной амнистии». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Чаще всего жителей интересуют сама процедура и необходимые документы для оформления недвижимости в упрощенном порядке», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
С прошлого года услуги БТИ доступны в 56 многофункциональных центрах региона в 47 округах. С января в МФЦ с вопросами по «дачной амнистии» окна обратились 2,9 тыс. жителей.
«Кроме того, мы готовы выехать к заявителю, провести необходимые работы и подготовить пакет документов для постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации права собственности», — отметила гендиректор БТИ Подмосковья Нелли Алексеева.
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