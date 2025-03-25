Более 90 тыс. тонн печенья выпустили подмосковные производители в 2024 году

Подмосковные производители за прошлый год выпустили 92 тыс. тонн печенья и имбирных пряников. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Регионом произведено более 13% от общего объема в Центральном федеральном округе и 5% в масштабах страны», — отметили в ведомстве.

В феврале 2025 года жители области приобрели более 2,8 тыс. тонн указанной продукции. Таким образом, в день жители покупали около 100 тонн лакомства.

В Подмосковье производят множество видов печенья, от овсяного до песочного. Лидерами являются ООО «Коломенское поле», ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» и ООО «Жуковский хлеб».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил все предприятия региона за вклад в экономику страны.