Более 900 человек приняли участие в межрегиональных военно-патриотических сборах в Шаховской

Шестые межрегиональные военно-патриотические сборы прошли в Шаховской в Подмосковье. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши военно-патриотические сборы — это настоящая школа жизни, где участники могут не только узнать много нового и полезного, но и встретить товарищей на всю жизнь!» - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В сборах приняли участие более 900 активистов военно-патриотических объединений из разных регионов России, а также из Белоруссии. Ребятам от 14 лет до 18 лет.

Участники учились ориентироваться на местности, вязать узлы, разбирать и собирать оружие, оказывать первую помощь. Также для ребят организовали встречи с военкорами, спортивные игры, кинопоказы, лекции, мастер-классы, викторины.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена передвижная выставка музея СВО. В экспозиции можно было увидеть образцы снаряжения и вооружения, личные вещи бойцов.

В завершение сборов прошел региональный слет руководителей местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Подмосковья и торжественное посвящение более 170 новобранцев в ряды движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем молодежи. Он отметил, что в области проживают более 2 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет.