Более 900 предприятий общественного питания открыли в Подмосковье за год

В Подмосковье за год открыли более 900 предприятий общественного питания. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего точек было открыто в Красногорске, Ленинском округе, Котельниках, Серпухове.

В общей сложности на объектах было создано порядка 5 тыс. рабочих мест. Таким образом, сейчас в сфере общепита в регионе работают свыше 60,5 тыс. человек.

Оборот в сфере общественного питания в 2024 году составил более 219 млрд руб. Это на 9,4% больше, чем годом ранее.

В Подмосковье открыто более 8,2 тыс. подобных заведений. Больше всего — кафе. На них приходится более 50% от общего числа точек общепита. Число точек быстрого питания составляет более 1,2 тыс., ресторанов — свыше 1,1 тыс.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в работе уличных ларьков в регионе.