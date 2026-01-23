Более 900 тыс. поездок по карте «Стрелка» совершили в автобусах «Мострансавто» с начала 2026 года
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Пассажиры автобусов компании АО «Мострансавто» с начала 2026 года совершили свыше 900 тыс. поездок по транспортной карте «Стрелка». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В министерстве отметили, что в среднем за день проездным оплачивали около 45 тыс. поездок.
Чаще всего «Стрелкой» пользовались на маршрутах МАП №10 Королева — на них проездным оплатили почти 135 тыс. поездок.
