Более 900 тыс. поездок по карте «Стрелка» совершили в автобусах «Мострансавто» с начала 2026 года

Пассажиры автобусов компании АО «Мострансавто» с начала 2026 года совершили свыше 900 тыс. поездок по транспортной карте «Стрелка». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве отметили, что в среднем за день проездным оплачивали около 45 тыс. поездок.

Чаще всего «Стрелкой» пользовались на маршрутах МАП №10 Королева — на них проездным оплатили почти 135 тыс. поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как работал общественный транспорт региона в период зимних праздников.