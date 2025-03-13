Более чем в 50 подъездах Московской области восстановили остекление за месяц

В Подмосковье по итогам прошлого месяца восстановили остекление более чем в 50 подъездах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За замену окон в подъездах несет ответственность управляющая компания. Работы финансируются через тариф на текущее содержание общего имущества.

Таким образом, в случае повреждения окон в подъезде необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию. Если компания не выполняет свои обязанности по устранению нарушений, следует обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл стратегическую сессию на тему трансформации жилищно-коммунальной сферы в регионе.