Более четырех миллионов жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 4,2 миллиона жителей Подмосковья, прививки делают как взрослым, так и детям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация — основной способ защиты от гриппа и его осложнений. Важно, что делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Пройти вакцинацию можно в поликлинике или мобильном комплексе», — отметил и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для прохождения процедуры в мобильном комплексе нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед этим специалисты проведут осмотр пациента, чтобы убедиться в отсутствия противопоказании к вакцинации. График работы мобильных комплексов размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.