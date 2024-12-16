Более четырех тысяч заявлений на согласование схем информационно-рекламного оформления подали в Подмосковье онлайн

В Подмосковье онлайн-услугой по согласованию схем информационно-рекламного оформления, размещенной на региональном портале госуслуг, воспользовались более четырех тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для собственников зданий, строений, сооружений, такие схемы нужны для сохранения облика фасада здания. Она размещена в разделе «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Для ее получения нужно будет авторизоваться на портале с помощью ЕСИА. После этого пользователь сможет выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.