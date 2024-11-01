Более четырехсот тысяч социальных карт оформили в Подмосковье в режиме онлайн

С начала 2024 года услугой «Социальная карта жителя Московской области», размещенной на региональном портале госуслуг, воспользовались более 405 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для льготных категорий граждан, владельцы соцкарт получают право на бесплатный проезд на транспорте Московской области, Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Помимо этого, они могут получать скидку в ряде магазинов и приобретать по льготной цене лекарства. Воспользоваться ей можно на портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.