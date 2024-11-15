Более десяти крупных копытных животных сбили на дорогах Подмосковья за октябрь

В октябре 2024 года в Подмосковье сбили 13 крупных копытных животных — 11 лосей и две косули, виновным в их гибели предстоит выплатить штрафы в размере 80 тысяч и 40 тысяч рублей за каждого соответственно. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.