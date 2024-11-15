Более десяти крупных копытных животных сбили на дорогах Подмосковья за октябрь
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В октябре 2024 года в Подмосковье сбили 13 крупных копытных животных — 11 лосей и две косули, виновным в их гибели предстоит выплатить штрафы в размере 80 тысяч и 40 тысяч рублей за каждого соответственно. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В Управлении государственного охотничьего контроля (надзора) комитета уточнили, что такие животные относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды. Места их появления отмечаются дорожными знаками «Дикие животные». При виде таких знаков водители должны снижать скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшее на проезжую часть животное.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.