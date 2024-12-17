Более десяти кубометров снега вывезли в Подмосковье с начала декабря

С начала декабря с региональных дорог Подмосковья вывезли более 10,6 тысячи кубометров снега, работы проводили специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что около 4,5 тысячи кубометров из общего объема вывезли из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов. Дорожники также на ежедневной основе очищают и обрабатывают дороги противогололедными материалами, а также убирают тротуары и посадочные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.