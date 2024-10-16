Более десяти многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за сентябрь

В сентябре 2024 года Управление Росреестра по Московской области поставило на государственный кадастровый учет 11 многоквартирных домов, рассчитанных более чем на 3,3 тысячи квартир. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В сентябре 2024 года Управление Росреестра по Московской области поставило на государственный кадастровый учет 11 многоквартирных домов, рассчитанных более чем на 3,3 тысячи квартир. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, в Одинцовском округе на кадастр поставили три дома в ЖК «Одинцово — 1», в Наро-Фоминском — два дома в ЖК «Парк Апрель», в Красногорске — один дом в ЖК «Квартал Сабурово», в Ленинском — один дом в ЖК «Видный Берег 2.0», в Подольске — один дом в ЖК «Плещеево». Кроме того, процедура затронула по одному дому в ЖК «Самоцветы Мира» в Реутове, ЖК «Пятницкие Луга» в Химках и ЖК «Лобня Сити» в Лобне.

«Одной из Приоритетных задач Управления является обеспечение постановки на государственный кадастровый учет социально-значимых объектов недвижимости, в том числе многоквартирных домов для улучшения жилищных условий населения на территории Московской области», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

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