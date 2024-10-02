Более десяти тысяч обращений поступило в службу спасения Подмосковья через мобильное приложение «112 МО»

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья обратились в службу спасения региона через мобильное приложение «112 МО» более 12 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

«Это говорит о готовности жителей использовать современные технологии для вызова помощи в экстренных ситуациях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приложение позволяет отслеживать маршрут движения бригады скорой помощи или службы газа на вызов, а также связаться с оператором 112 наиболее удобным для вас способом. Его запустили летом 2017 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.