Более десяти тысяч предпринимателей прошли обучение для бизнеса в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье прошли 14,5 тысячи предпринимателей, что на 17% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В целом за последние пять лет, начиная с 2019 года, в обучение по самым разным направлениям предпринимательской деятельности в регионе прошли более 60 тысяч человек», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках обучения для предпринимателей проводят тренинги, вебинары, бизнес-визиты и не только, которые затрагивают различные сферы предпринимательской деятельности. В числе самых популярных программ в этом году оказались «Программа бизнес-наставничества» и «Мама-предприниматель».

Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.