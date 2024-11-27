Более десяти тысяч уведомлений о сносе зданий подали в Подмосковье в режиме онлайн

С 2024 года на региональный портал госуслуг поступило более 11,5 тысячи уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что данная услуга доступна для застройщиков или технических заказчиков, которые планируют снести объект капитального строительства. Уведомление об этом они должны направить не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ.

В рамках услуги на портале действуют сервисы, которые в автоматическом режиме заполняют адрес сносимого объекта и проверяют наличие на нем обременений. Кроме того, в ней есть функционал направления пакета документов в Росреестр, который позволяет снять объект с кадастрового учета и погасить право собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.