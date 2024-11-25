Более десяти тысяч жителей и гостей Подмосковья отпраздновали День мам в парках региона

Порядка 12 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Для милых мам», посвященное Дню матери, которое прошло накануне почти в 80 парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей организовали квесты, концерты живой музыки, интерактивные лектории, фотопрогулки и не только. Так, например в сквере имени В. А. Зайцева в Коломне прошла серия женских мастер-классов, танцевальный мастер-класс от участника шоу-проекта «Танцы» на ТНТ Антона Максакова и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери.