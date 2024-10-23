Более десяти жилых домов поставили в Подмосковье на кадастровый учет за сентябрь

В сентябре 2024 года в Подмосковье на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных домов, рассчитанных в общей сложности более чем на 4,3 тысячи квартир. Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра, сообщили в пресс-службе министерства.

В результате жильем будут обеспечены более 3,5 тысячи семей. Новые дома расположены в Красногорске, Реутове, Химках, Подольске, Лобне и других округах. После постановки на кадастр жильцы смогут зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.