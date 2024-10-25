Более двадцати нелегальных трудовых мигрантов выявили в Одинцово на производстве хлебобулочных изделий

Сотрудники отдела по вопросам миграции и участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Одинцовскому округа проверили деятельность цеха по производству хлебобулочных изделий, расположенного на улице Полевой, и выявили 25 граждан одной из республик Средней Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и незаконно находились на территории России. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что их привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ, в отношении 16 мигрантов наложили штрафы в размере пять тысяч рублей. Еще девять нелегалов должны будут покинуть территорию страны.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя», — добавила Петрова.

Ранее сообщалось, что более тридцати нелегальных мигрантов выявили в Пушкинском округе.