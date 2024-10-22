Более тридцати нелегальных мигрантов выявили в Пушкинском округе

Сотрудники полиции УМВД России «Пушкинское» выявили в округе 35 иностранных граждан, которые нарушили режим и правила пребывания, в ходе проверки многоквартирных домов, общежитий и объектов общепита в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Нелегалов привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 и 18.9 КоАП РФ, им придется заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. В отношении восьми иностранцев также принято решение о самостоятельном выдворении за пределы России.

«Кроме того, за организацию незаконной миграции Отделом дознания УМВД в отношении двух местных жителей в возрасте 44 и 45 лет возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в отношении этих мигрантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Госдума приняла закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами.