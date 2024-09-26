Более двадцати объектов ЖКХ передали в собственность округов Подмосковья от Минобороны России

В собственность четырех округов Подмосковья на безвозмездной основе из федеральной собственности передали более 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства, работы провели в рамках взаимодействия с Минобороны России. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, в казну Подольска передали котельную, две наружные сети теплоснабжения и земельный участок на улице Маштакова, Бронниц — две котельные, два тепловых пункта, две сети ГВС, две сети теплоснабжения и два земельных участка. Одинцовский округ принял в собственность котельную, центральный тепловой пункт, две теплосети и два земельных участка в Кубинка-8, а также котельную, семь объектов ЖКХ и два участка площадью в деревне Чапаевка, Наро-Фоминский округ — две теплосети холодного водоснабжения и водоотведения на улице Шибанкова.

«Передача объектов ЖКХ в муниципальную собственность позволит администрациям округов организовать мероприятия по их подготовке к отопительному сезону, содержать указанное имущество и осуществлять в дальнейшем необходимые ремонтные работы», — уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.