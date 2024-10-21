Более двадцати тысяч человек посетили парки Подмосковья в День отца

Более 20 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Отцы и дети», которое прошло накануне более чем в 70 парках Подмосковья в честь Дня отца. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей организовали спортивные состязания, показательные выступления, мастер-классы, квесты и другие активности. Так, например в Парке семейного отдыха в Дубне посетителей ждали показательные выступления гиревиков и спортивного клуба каратэ, выставка уборочной техники, концертная программа «О папе с теплом», в Центральном парке Ногинска — мастер-класс по проектированию и конструированию квадрокоптеров, концерт артистов местных самодеятельных коллективов и так далее.

Мероприятия прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.