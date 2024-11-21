Более двадцати тысяч гектаров земли обработают в Подмосковье от борщевика в следующем году

В 2025 году в Подмосковье от борщевика Сосновского планируют обработать 23,4 тысячи гектаров земли, работы пройдут в 46 муниципалитетах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что такую работу проводят в целях обеспечить защиту от сорняка людей и животных. В соке этого растения содержатся эфирные масла, которые могут вызвать ожоги при контакте с кожей. Специалисты проводят обработку в защитных костюмах, перчатках и резиновых сапогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.