Более двадцати тысяч обращений поступило в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества»

В подмосковный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» поступило более 22 тысяч обращений, более 90% из них уже удалось решить. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению.

«Вот уже больше года фонд поддерживает наших храбрых воинов и их близких. Здесь оказывают помощь по всем возникающим вопросам с индивидуальным подходом к каждой семье», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Руководитель филиала Ольга Ермакова уточнила, что чаще всего в фонд обращаются, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, а также за юридической помощью и по вопросам реабилитации.

Напомним, что обратиться в фонд «Защитники Отечества» можно по номеру 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.