Более двадцати тысяч удостоверений тракториста выдали в Подмосковье на региональном портале госуслуг
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С начала 2024 года в Подмосковье выдали более 24 тысяч удостоверений на право управления самоходными машинами, получить услугу можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис доступен для физических лиц, которые прошли медицинское освидетельствование и имеют соответствующую профессию. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Услуга размещена в разделе«Личные документы» — «Документы для отдельных случаев».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.