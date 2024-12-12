Более двух миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам спишут Подмосковью

Объем списанных кредитов, полученных из федерального бюджета на развитие Подмосковья, увеличили более чем на 2,6 миллиарда рублей, списание стало возможным благодаря высокой налоговой отдаче от новых инвестпроектов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ранее Московской области была списана задолженность по бюджетным кредитам размером 14,16 миллиарда рублей. <…> Таким образом, высвободившиеся 16,8 миллиарда рублей Подмосковье сможет направить на развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что регион является лидером в России по количеству проектов, которые были внесены в Сводный реестр НИП. В Подмосковье насчитывается 100 таких проектов, что позволяет ему занимать первое место по объему списания задолженностей по бюджетным кредитам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.