Более двух миллионов человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Подмосковье прошли 2,4 миллиона человек, сделать это можно в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в ходе выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Осведомленность о своем ВИЧ-статусе — это не только забота о себе, но и своих близких. Важно понимать, что вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно, именно поэтому так важна регулярная диагностика», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в этом году тестировали прошли на 230 тысяч человек больше, чем в 2023-м. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.