Более двух тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала декабря

С начала декабря 2024 года подмосковные дорожные службы ликвидировали две тысячи дефектов покрытия на дорогах региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора отремонтировали около 1,3 тысячи ям на региональных дорогах, остальные дефекты устранили на муниципальных дорогах. В ведомстве добавили, что за ноябрь дорожникам удалось устранить около 10 тысяч ям на региональной и муниципальной сети. Работы проводятся ежедневно в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.