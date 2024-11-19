Более двух тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

На прошлой неделе подмосковные дорожные службы ликвидировали более 2,4 тысячи дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора провели ремонт более тысячи ям на региональных дорогах, наибольший объем работ провели на дорогах в Дмитровском, Талдомском округах, Дубне, Королеве, Мытищах, Пушкинском, Лобне, Долгопрудном и Щелкове. Остальные дефекты ликвидировали на муниципальных дорогах, большинство - в Домодедове, Подольске, Химках и Талдомском округе. В ведомстве напомнили, что ямочный ремонт проходит в регионе каждый день в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.